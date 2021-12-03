Faridabad News: नैतिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान

विज्ञापन

बल्लभगढ़। अग्रवाल कॉलेज में बुधवार को सामाजिक विज्ञान मंच की ओर से विद्यार्थियों में नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के विकास के उद्देश्य से व्याख्यान आयोजित किया गया। इसका आयोजन अग्रवाल विद्या प्रचारिणी सभा के प्रधान एवं कॉलेज अध्यक्ष (गवर्निंग बॉडी) देवेंद्र कुमार गुप्ता, महासचिव एडवोकेट दिनेश कुमार गुप्ता और कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. सी.एस. वशिष्ठ के मार्गदर्शन में किया गया। बीए के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सामाजिक विज्ञान मंच की सदस्य डॉ. पूजा सैनी ने छात्रों से जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। संवाद