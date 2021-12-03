Faridabad News: रोजगार मेले में 600 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र

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नंबर गेम-1500 से अधिक ने लिया भागसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए बृहस्पतिवार को सेक्टर-18 स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित मेले में 1500 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। इसमें 75 उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हुए और विभिन्न कंपनियों की ओर से 600 युवाओं को ऑफर लेटर दिए गए। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने युवाओं को ऑफर लेटर वितरित करते हुए उन्हें कौशल विकास और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि युवाओं में प्रतिभा, ऊर्जा और क्षमता की कमी नहीं है। जरूरत उनकी योग्यता और हुनर के अनुरूप अवसर उपलब्ध कराने की है। केंद्र सरकार रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को नौकरी पाने के साथ-साथ रोजगार देने वाला भी बनाना है। उन्होंने कहा कि बदलती तकनीक और आधुनिक उद्योगों के दौर में केवल शैक्षणिक डिग्री पर्याप्त नहीं है। युवाओं के पास तकनीकी ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव, संवाद कौशल और समय प्रबंधन की क्षमता भी होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डिजिटल सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाने के लिए युवाओं को लगातार नए कौशल सीखने चाहिए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल, भगत सिंह नौहर, रोजगार कार्यालय के अधिकारी कमल छावड़ा, राजवीर सिंह, बृजेश, आईटीआई के प्रधानाचार्य योगेश मंडल, कवि देवेंद्र, सतीश सहित विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।दुधौला में कौशल विकास विवि की स्थापना महत्वपूर्ण कदम : गुर्जरकृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पलवल के दुधौला में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन, घरेलू सेवाओं, सफाई, खाना बनाने और कपड़े धोने जैसे क्षेत्रों में भी काम के अवसर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में युवाओं की अहम भूमिका होगी।