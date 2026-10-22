Faridabad News: इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री में 50 प्रतिशत का उछाल

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। नवरात्र के दौरान जिले में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री में पिछले वर्ष के मुकाबले 40 से 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जिले के करीब 50 शोरूम में चार हजार से अधिक स्कूटर बिके। कई शोरूम में मांग बढ़ने के कारण ग्राहकों को डिलीवरी के लिए 15 से 20 दिन तक इंतजार करना पड़ा। शोरूम संचालकों को उम्मीद है कि दिवाली के दौरान बिक्री में 15 से 20 प्रतिशत तक का और इजाफा हो सकता है।इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग बढ़ने के पीछे कम खर्च में सफर, पेट्रोल की बचत और नए मॉडलों की उपलब्धता को प्रमुख वजह माना जा रहा है। पहले जहां ग्राहक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने से पहले उसकी रेंज और चार्जिंग की सुविधा को लेकर जानकारी जुटाते थे, वहीं अब लोग रोजमर्रा के आवागमन के लिए भी इन्हें विकल्प के तौर पर देख रहे हैं।जिले के बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कीमत 42 हजार रुपये से शुरू होकर 1.50 लाख रुपये तक है। अलग-अलग कीमतों में उपलब्ध मॉडलों के कारण ग्राहक अपने बजट और जरूरत के अनुसार वाहन चुन रहे हैं। कम दूरी के लिए स्कूटर खरीदने वाले ग्राहकों के साथ नौकरीपेशा लोगों और रोजाना आवागमन करने वालों में भी इनकी मांग देखी जा रही है।बातचीतनवरात्र में पिछले वर्ष के मुकाबले बिक्री में 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है।- दीपक कुमार, शोरूम मालिकदिवाली पर बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है। ग्राहक अब ई-वाहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं।अमित कुमार, शोरूम महाप्रबंधक एनआईटी-5