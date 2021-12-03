Faridabad News: शिविर में 434 लोगों ने कराई स्वास्थ्य जांच
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:19 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सिद्धदाता आश्रम में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 500 से अधिक लोगों ने पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और निशुल्क परामर्श व दवाइयों का लाभ उठाया।
आश्रम के स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य ने शिविर का निरीक्षण कर जांच कराने आए सभी लोगों से मिलकर उनका हाल-चाल जाना। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बढ़ते प्रदूषण, बिगड़ी जीवनशैली और मिलावटी खानपान के कारण स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद आवश्यक हो गया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को नियमित स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए, जिससे किसी भी बीमारी का उसके शुरुआती चरण में ही निदान और उपचार संभव हो सके। मरीजों को एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी पद्धतियों के विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया गया और आवश्यक दवाइयां भी पूरी तरह निशुल्क वितरित की गईं।
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फरीदाबाद। सिद्धदाता आश्रम में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 500 से अधिक लोगों ने पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और निशुल्क परामर्श व दवाइयों का लाभ उठाया।
आश्रम के स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य ने शिविर का निरीक्षण कर जांच कराने आए सभी लोगों से मिलकर उनका हाल-चाल जाना। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बढ़ते प्रदूषण, बिगड़ी जीवनशैली और मिलावटी खानपान के कारण स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद आवश्यक हो गया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को नियमित स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए, जिससे किसी भी बीमारी का उसके शुरुआती चरण में ही निदान और उपचार संभव हो सके। मरीजों को एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी पद्धतियों के विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया गया और आवश्यक दवाइयां भी पूरी तरह निशुल्क वितरित की गईं।
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