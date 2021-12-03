Faridabad News: एक सप्ताह में साइबर ठगी के 35 आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस उपायुक्त मुख्यालय हिमाद्री कौशिक के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। साइबर थाना एनआईटी, सेंट्रल और बल्लभगढ़ की टीमों ने 12 मामलों में गिरफ्तारियां कीं। इस दौरान तीनों थानों की पुलिस ने 432 शिकायतों का निस्तारण भी किया। गिरफ्तार आरोपियों में तेजेंद्र, गौरव आर्या, रोहित आर्या, अमन गंभीर, अरविंद कुमार, अजीत पासवान और राजा जैसे नाम शामिल हैं। पुलिस उपायुक्त ने लोगों से साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करने की अपील की। संवाद

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फरीदाबाद। जिले की साइबर पुलिस ने 24 से 30 अक्तूबर के बीच 35 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनसे 12.88 लाख रुपये बरामद किए गए, जबकि 6,13,383 रुपये विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज कराए गए।