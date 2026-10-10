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Faridabad News: नाक के ऑपरेशन के दौरान 19 वर्षीय युवक की मौत, लापरवाही का आरोप

Sat, 10 Oct 2026 06:40 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 06:40 PM IST
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19-year-old man dies during nose surgery; negligence alleged.
मृतक अनूप सहरावत (19), फाइल फोटो। स्त्रोत परिजन
- परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई
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पलवल। कैंप थाना क्षेत्र में ओमेक्स सिटी स्थित मेडिचेक अस्पताल में शुक्रवार को नाक के ऑपरेशन के दौरान 19 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया।
जांच अधिकारी एसआई सुनील कुमार के अनुसार, गांव टीकरी ब्राह्मण निवासी अनूप सहरावत (19) को नाक में परेशानी और बार-बार छींक आने की शिकायत थी। परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे। डॉक्टरों ने नाक का ऑपरेशन करने की सलाह दी थी। परिजनों के मुताबिक, शुक्रवार सुबह ऑपरेशन से पहले अनूप को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया। इसके बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने कई घंटे तक उन्हें युवक की स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी। मौत की पुष्टि होने पर उन्होंने विरोध जताया।
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कैंप थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। नूंह स्थित नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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