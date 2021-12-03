Faridabad News: सेवा संकल्प अभियान में 1.22 लाख विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जिले के सरकारी और निजी स्कूलों में सेवा संकल्प अभियान के तहत विद्यार्थियों को सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलने वाले इस अभियान में अब तक 1228 स्कूलों के 1.22 लाख विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियों में भाग ले चुके हैं।इनमें 378 सरकारी और 850 निजी स्कूल शामिल हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में सेवा, सहयोग, जनभागीदारी और जनकल्याण की भावना को बढ़ावा देना है। स्कूलों में चित्रकला, भाषण और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों से जोड़ा जा रहा है। फरीदाबाद में अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ 17 सितंबर को केएल मेहता विद्यालय में किया गया था। इस दौरान आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम आयोजित हुआ। चिन्हित स्थानों और प्रमुख परियोजनाओं पर दीप प्रज्ज्वलित किए गए। इसके जरिए नागरिकों को सेवा से जोड़ने का संदेश दिया गया। अभियान में जिला प्रशासन, विभिन्न विभागों, स्कूलों, ग्राम पंचायतों और आम नागरिकों की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। सामूहिक गतिविधियों के जरिए समाज में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।वर्जनसेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों में सेवा, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। इसमें स्कूलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। -अंशु सिंगला, जिला शिक्षा अधिकारी।