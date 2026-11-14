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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Family members assaulted after intruders enter home; FIR registered against seven individuals

Delhi NCR News: घर में घुसकर परिवार के लोगों से मारपीट, सात पर प्राथमिकी दर्ज

Sat, 14 Nov 2026 10:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 10:48 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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हथीन।
गांव लखनाका में घर में घुसकर एक परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट में जफरू और उसके भाई नूरदिन को गंभीर चोटें आई हैं। हथीन थाना पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि जफरू की शिकायत पर तय्यूब हुसैन, जैद, नियामत, दिलशाद, हारिश, अब्दुल मन्नान और जाकिर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसके घर में घुसकर उसके और उसके भाई के साथ मारपीट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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