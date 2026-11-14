Delhi NCR News: घर में घुसकर परिवार के लोगों से मारपीट, सात पर प्राथमिकी दर्ज

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हथीन।

गांव लखनाका में घर में घुसकर एक परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट में जफरू और उसके भाई नूरदिन को गंभीर चोटें आई हैं। हथीन थाना पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि जफरू की शिकायत पर तय्यूब हुसैन, जैद, नियामत, दिलशाद, हारिश, अब्दुल मन्नान और जाकिर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसके घर में घुसकर उसके और उसके भाई के साथ मारपीट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।