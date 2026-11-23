संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। प्रेम विहार में स्ट्रीट लाइट की वायरिंग का खुला बॉक्स लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। सड़क किनारे लगे इस बॉक्स का ढक्कन खुला होने से बिजली की तारें बाहर दिखाई दे रही हैं। इससे यहां से गुजरने वाले राहगीरों और बच्चों के साथ कभी भी हादसा हो सकता है।प्रेम विहार आरडब्ल्यूए अध्यक्ष नयन सिंह परिहार ने बताया कि बॉक्स की ऊंचाई और खुली वायरिंग के कारण बच्चों के करंट की चपेट में आने की आशंका बनी हुई है। क्षेत्र में दिनभर लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में अनजाने में खुली तारों को छूने से बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर बिजली का बॉक्स खुला होने के बावजूद संबंधित विभाग ने इसे सुरक्षित करने की पहल नहीं की है। किसी हादसे का इंतजार करने के बजाय विभाग को तत्काल बॉक्स का ढक्कन बंद कराकर तारों को सुरक्षित करना चाहिए।