अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली।दिल्ली में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (एआरटी) क्लीनिक, एआरटी बैंक और सरोगेसी केंद्रों के पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए है। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सूचना जारी की है। इसके तहत पंजीकरण या नवीनीकरण से पहले केंद्र के परिसर का निरीक्षण किया जाएगा। इसमें कर्मचारियों की योग्यता और उपलब्धता, उपकरणों और दस्तावेजों की जांच होगी। किसी कमी की स्थिति में केंद्र को जवाब देने और जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा।निर्देशों के अनुसार एआरटी लेवल-1 और लेवल-2 क्लीनिक, एआरटी बैंक और सरोगेसी क्लीनिक के लिए अलग-अलग आवेदन और शुल्क अनिवार्य होगा। एक ही परिसर में संचालित एआरटी बैंक को भी क्लीनिक से अलग पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अवधि समाप्त होने से कम से कम 60 दिन पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। देरी होने पर नए पंजीकरण के बराबर शुल्क देना पड़ेगा। किसी केंद्र का मालिकाना हक या पता बदलने पर नए सिरे से पंजीकरण कराना होगा। सरकारी संस्थानों के केंद्रों को पंजीकरण शुल्क से छूट दी गई है।