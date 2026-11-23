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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। अपराध रोकने, भीड़ संभालने और आपदा राहत तक सुरक्षा के हर क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की भूमिका बढ़ रही है। अब ऐसी व्यवस्था की जरूरत है, जो घटना के बाद कार्रवाई के बजाय पहले ही खतरे को पहचान सके। अपराधियों द्वारा तकनीक के दुरुपयोग के बीच सुरक्षा तंत्र को तकनीक से जोड़ना आवश्यक है। यह बात इंडियन पुलिस फाउंडेशन के अध्यक्ष व यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने आईआईएसएसएम के 36वें वार्षिक सम्मेलन में कही।उन्होंने कहा कि पुलिस, अग्निशमन, अस्पताल, बिजली व्यवस्था और नियंत्रण कक्षों पर साइबर हमलों का खतरा बढ़ रहा है। आपदा के समय नियंत्रण कक्ष प्रभावित होने से राहत कार्य ठप पड़ सकता है, इसलिए पूर्व चेतावनी प्रणाली जरूरी है। आईआईएसएसएम फाउंडेशन के अध्यक्ष उदय सिंह ने बताया कि देश के निजी सुरक्षा क्षेत्र से 80 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं और इसमें तेजी से बदलाव आ रहा है। वहीं, सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ डॉ. रोहित बालूजा ने कहा कि देश में हर साल सड़क हादसों में तीन लाख से ज्यादा मौतें होती हैंएआई से तेज रफ्तार वाहनों की निगरानी और दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान कर हादसों को रोका जा सकता है।