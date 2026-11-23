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-अभिभावकों पर 40 से 70 हजार रुपये फीस बकाया है, अभिभावकों ने कहा कि कोर्ट का रुख करेंगेअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। फीस बकाया होने पर एक नामी स्कूल ने अलग-अलग कक्षाओं के 13 बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया है। स्कूल ने अभिभावकों को नोटिस जारी कर कहा है कि उन पर मार्च 2025 से नवंबर 2026 तक की फीस बकाया है। स्कूल की ओर से अभिभावकों को भेजे नोटिस में बच्चों को 25 नवंबर से स्कूल नहीं भेजने को कहा है। वहीं, अभिभावक स्कूल के इस कदम के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं।स्कूल की ओर से नोटिस में कहा गया है कि बार-बार याद दिलाने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के बावजूद फीस जमा नहीं होने पर स्कूल ने यह कदम उठाया है। स्कूल प्राचार्य की ओर से इससे पहले 23 अक्तूबर को नोटिस भेजा गया था। स्कूल के अनुसार अभिभावकों पर 40 से 70 हजार रुपये बकाया है। नोटिस में कहा गया है कि कई बार अवसर देने के बावजूद बकाया फीस जमा नहीं की गई। ऐसे में दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के नियम 35 के तहत बच्चों का नाम स्कूल से रिकॉर्ड से हटाने का फैसला लिया गया है। बच्चों पर यह फैसला 25 नवंबर 2026 से लागू होगा।अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल की ओर से बढ़ी हुई फीस वसूलने का दबाव बनाया जा रहा है। इसका विरोध करने पर बच्चों के नाम स्कूल से काटने की चेतावनी दी गई और स्कूल आने से मना कर दिया गया। एक अभिभावक ने स्कूल की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने कानून के तहत देय फीस जमा की है और स्कूल को बच्चों की पढ़ाई में बाधा नहीं डालनी चाहिए।एक अभिभावक ने तीन नवंबर को स्कूल प्रबंधन को भेजे जवाब में बताया कि जुलाई 2026 से अब तक फीस विवाद को लेकर स्कूल के साथ छह बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में अभिभावकों ने अप्रैल 2026 से संशोधित फीस देने का प्रस्ताव भी रखा था। शुरुआत में स्कूल प्रबंधन ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई थी, लेकिन बाद में इसे मानने से इनकार कर दिया।अभिभावक ने अपने जवाब में कहा है कि स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा निदेशालय की मंजूरी लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा निदेशालय ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक स्कूल की फीस बढ़ाने से जुड़े प्रस्तावों को खारिज किया था। उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2024-25 की फीस जमा की थी, लेकिन 2025-26 की बढ़ी हुई फीस को लेकर विवाद है। उन्होंने स्कूल से कारण बताओ नोटिस वापस लेने, बच्ची की पढ़ाई जारी रखने और उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने की मांग की है।