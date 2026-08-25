डूसू चुनाव: प्रचार में बाहरी लोगों की एंट्री पर रहेगी निगरानी

लड़कियों के कॉलेज व हॉस्टल में पुरुषों के प्रवेश पर रोकअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव को लेकर प्रशासन व दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व प्रचार से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सोमवार को कॉलेज प्राचार्यों, डीन, हॉस्टल अधिकारियों व पुलिस की ऑनलाइन बैठक में तय किया गया कि प्रचार के दौरान एक समय में अधिकतम पांच सदस्य ही मौजूद रह सकेंगे। महिला कॉलेजों व गर्ल्स हॉस्टल में उम्मीदवार को छोड़कर किसी पुरुष को प्रवेश नहीं मिलेगा।नॉर्थ व साउथ कैंपस के आसपास की सड़कों व कॉलेजों के समीप पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा के लिए पुलिस पेट्रोलिंग 24 घंटे जारी रहेगी, हॉस्टलों में बाहरी मेहमानों के प्रवेश व कैंटीन की निगरानी की जाएगी। बैरिकेड्स पर एंट्री रजिस्टर रखा जाएगा। शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रभाव न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी। बैठक में मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राजकिशोर शर्मा, रिटर्निंग अधिकारी प्रो. राजेश, प्रॉक्टर प्रो. मनोज सिंह व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।