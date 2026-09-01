Delhi NCR News: आनंद विहार आईएसबीटी के आसपास धूल नियंत्रण अभियान तेज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 08:30 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 08:30 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। सर्दियों में वायु प्रदूषण बढ़ने से पहले दिल्ली नगर निगम ने आनंद विहार क्षेत्र में धूल नियंत्रण की तैयारियां तेज कर दी हैं। एमसीडी के ईस्ट जोन की टीम ने उपायुक्त के नेतृत्व में आनंद विहार आईएसबीटी और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया।
इस दौरान धूल नियंत्रण कार्यों और डस्ट मिटिगेशन एक्शन प्लान के तहत किए जा रहे उपायों की जमीनी स्थिति देखी गई। आनंद विहार दिल्ली के प्रमुख परिवहन केंद्रों में से एक है, जहां वाहनों की आवाजाही से धूल प्रदूषण का कारण बनती है। एमसीडी ने इस क्षेत्र को प्रदूषण के संभावित हॉटस्पॉट के तौर पर चिह्नित किया है। निरीक्षण में संबंधित विभागों के साथ कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने प्रभावी उपायों और निगरानी मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय को भी जरूरी बताया गया। ब्यूरो
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इस दौरान धूल नियंत्रण कार्यों और डस्ट मिटिगेशन एक्शन प्लान के तहत किए जा रहे उपायों की जमीनी स्थिति देखी गई। आनंद विहार दिल्ली के प्रमुख परिवहन केंद्रों में से एक है, जहां वाहनों की आवाजाही से धूल प्रदूषण का कारण बनती है। एमसीडी ने इस क्षेत्र को प्रदूषण के संभावित हॉटस्पॉट के तौर पर चिह्नित किया है। निरीक्षण में संबंधित विभागों के साथ कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने प्रभावी उपायों और निगरानी मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय को भी जरूरी बताया गया। ब्यूरो
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