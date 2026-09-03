दिल्ली में पतंग के लिए कत्ल की कोशिश: उड़ाने को लेकर हुआ था झगड़ा, 18 दिन बाद मारा चाकू, युवक की हालत नाजुक

छानबीन में पता चला कि अतुल 16 अगस्त को पतंग उड़ा रहा था। इस बीच उसका नीरज व बाकी दोनों नाबालिगों से झगड़ा हो गया। उस दिन तो किसी तरह बीच-बचाव हो गया। लेकिन आरोपी हमला करने की फिराक में घूमते रहे। बुधवार को अतुल अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। इस बीच आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया।