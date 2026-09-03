Delhi NCR News: कूड़े के ढेर के बीच सड़क पर घूम रहे गोवंशी, हादसे का डर

नई दिल्ली। मीठापुर रोड से कालिंदी कुंज जाने वाले रास्ते पर पड़े कूड़े के ढेर में बेसहारा गोवंशी घूमते रहते हैं। खाने की तलाश में ये गोवंशी कूड़े में मुंह मारते हैं और कई बार प्लास्टिक भी खा लेते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, यहां नियमित रूप से सफाई नहीं होती। समय पर कूड़ा नहीं उठने से ढेर बढ़ता जाता है और कचरा सड़क तक फैल जाता है। इससे पैदल चलने वालों के साथ वाहन चालकों को भी परेशानी होती है। कूड़े के पास रहने वाले गोवंशी अचानक सड़क पर आ जाते हैं। इससे वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है। कई बार गोवंशियों से बचने के लिए चालक वाहन को दूसरी ओर मोड़ देते हैं। इससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है।लोगों के मुताबिक, सुबह और शाम के समय इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही ज्यादा रहती है। इसी समय गोवंशियों के सड़क पर आने से यातायात भी प्रभावित होता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क किनारे जमा कूड़ा जल्द उठाने और नियमित सफाई कराने की मांग की है।