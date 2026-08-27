परिवर्तन: डिजिटल राखी ने बदली त्योहार की तस्वीर, स्क्रीन से बंध रहा रिश्ता; ऑनलाइन ऑर्डर डिलिवरी 90 मिनट में

राखी अब सिर्फ कलाई पर बंधने वाला धागा नहीं रही। तकनीक ने इस पारंपरिक त्योहार को नया डिजिटल रूप दे दिया है। अब राखी के साथ भाई-बहन अपनी फोटो, वीडियो और आवाज का संदेश भी भेज रहे हैं। कहीं मोबाइल पर वर्चुअल राखी पहुंच रही है तो कहीं एनएफसी चिप वाली स्मार्ट राखी को फोन से टैप करते ही भाई-बहन की यादें स्क्रीन पर खुल रही हैं। वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राखी के साथ मिठाई, चॉकलेट, फूल, ड्राई फ्रूट और पर्सनलाइज्ड गिफ्ट हैम्पर की डिलीवरी कर रहे हैं।

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राखी बाजार वेबसाइट के 1,000 से अधिक ऑनलाइन यूजर्स के सर्वे के अनुसार, टेक गिफ्ट, वेलनेस हैम्पर और पर्सनलाइज्ड राखी हैम्पर की मांग पिछले फेस्टिव सीजन से 65 फीसदी बढ़ी है।

डिजिटल राखी का नया रूप स्मार्ट एनएफसी राखी के तौर पर सामने आया है। एक डिजिटल प्लेटफार्म के मुताबिक, उसकी स्मार्ट राखी में एनएफसी चिप लगी है। मोबाइल से राखी को टैप करने पर निजी वेबपेज खुलता है, जिसमें बहन की ओर से भेजी गई फोटो, वीडियो, आवाज और संदेश देखे-सुने जा सकते हैं। इसकी कीमत 499 से 699 रुपये तक है और इसके लिए किसी ऐप की जरूरत नहीं है। यानी राखी अब सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि डिजिटल यादों को साथ रखने का माध्यम भी बन रही है।दिल्ली में ऑनलाइन राखी बाजार भी तेजी से विस्तार ले रहा है। आईजीपी के दिल्ली पेज पर इस समय 435 राखी उत्पाद सूचीबद्ध हैं और प्लेटफॉर्म 90 मिनट तक की राखी डिलीवरी का दावा कर रहा है। यहां राखी के साथ मिठाई, चॉकलेट, फूल, ड्राई फ्रूट और पर्सनलाइज्ड गिफ्ट हैम्पर जैसे विकल्प उपलब्ध हैं।क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट पर भी 23 अगस्त को अपडेट किए गए राखी कलेक्शन में 69 रुपये की राखी से लेकर 899 रुपये की सिल्वर राखी और 649 रुपये की क्रिस्टल राखी तक उपलब्ध थी।ऑनलाइन बाजार में सबसे बड़ा बदलाव राखी के प्रीमियम होने का है। स्विगी इंस्टामार्ट के अनुसार, उसके प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम राखियों की मांग पिछले साल की तुलना में 20 गुना बढ़ी है। कंपनी के अनुसार, ज्वेलरी ब्रांडों की खोज भी तीन गुना हुई है। इस श्रेणी में 925 सिल्वर और ज्वेलरी डिजाइन वाली राखियां शामिल हैं। इंस्टामार्ट के मुताबिक, 2025 में राखी ऑर्डर 3.5 गुना और राखी हैम्पर आठ गुना बढ़े थे। इस साल कंपनी ने राखी गिफ्टिंग सेगमेंट के करीब तीन गुना बढ़ने का अनुमान जताया है।