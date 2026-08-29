दिल्ली जोन-2 चेस टूर्नामेंट: परागवेंद्र और आरोही ने जीते खिताब

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सब जूनियर बॉयज वर्ग में एल्कॉन पब्लिक स्कूल के परागवेंद्र पाल ने पहला स्थान हासिल किया। कोंडली घड़ोली स्कूल के साहिल कुमार दूसरे स्थान पर रहे। एल्कॉन पब्लिक स्कूल के आरव जैन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सब जूनियर गर्ल्स वर्ग में ऋषभ पब्लिक स्कूल की आरोही ने पहला स्थान जीता। रियांशी पॉल दूसरे स्थान पर रहीं। राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय, कल्याणवास की निहारिका ने तीसरा स्थान हासिल किया। संवाद

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नई दिल्ली। दिल्ली जोन-2 ने आईपी एक्सटेंशन स्थित गवर्नमेंट को-एड सर्वोदय विद्यालय में जोनल चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में सब जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया।