दिल्ली में हवा सेहत के लिहाज है तो अभी भी ठीक नहीं लेकिन दिवाली के बाद गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ है। इसे राहत के तौर पर देखा जा रहा है। दिवाली पर दिल्ली के अधिकांश इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया था मगर अब इसमें खासी गिरावट दर्ज की गई है।

#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) around AIIMS is 278, categorised as 'Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board). (Visuals shot at 05:00 am) https://t.co/CHw4ah1SoK विज्ञापन November 18, 2026

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#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) at Anand Vihar is 206, categorised as 'Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board). (Visuals shot at 05:00 am) https://t.co/y6nrRWPOhx — ANI (@ANI) November 18, 2026

#WATCH | Delhi: The Air Quality Index (AQI) in the area around India Gate is 112, categorised as 'Moderate', as per the CPCB (Central Pollution Control Board). (Visuals shot at 05:05 am) https://t.co/KFFDuVq7L3 — ANI (@ANI) November 18, 2026

17 दिन बाद दिल्ली की हवा में लौटी राहत, गंभीर श्रेणी में पहुंचे 17 स्टेशन घटकर हुए शून्य

आज सवेरे दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 200 से नीचे रिकॉर्ड किया गया जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह 5 बजे के एम्स व आवंदि विहार में एक्यूआई 200 के पार रहा। सुबह एम्स का एक्यूआई 278 और आनंद विहार के आसपास का एक्यूआई 206 दर्ज किया गया जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है।सीपीसीबी के अनुसार इंडिया गेट के आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 112 है और नेहरू स्टेडियम के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स 152 है, जिसे 'मध्यम' की श्रेणी में रखा गया है।

दिल्ली की हवा में करीब 17 दिन बाद प्रदूषण से कुछ राहत मिली है। नवंबर की शुरुआत से लगातार गंभीर और बहुत खराब श्रेणी में बना वायु प्रदूषण अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। इसका असर निगरानी केंद्रों के आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है। कुछ दिन पहले तक जहां दिल्ली के 16 से 17 निगरानी केंद्रों पर एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया जा रहा था, वहीं मंगलवार, 17 नवंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के 57 वैध निगरानी केंद्रों में एक भी गंभीर श्रेणी में नहीं रहा।



सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार को 26 केंद्रों पर हवा मध्यम, 30 पर खराब और केवल एक केंद्र पर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। इसके उलट 16 नवंबर को 58 केंद्रों में से 17 पर हवा बहुत खराब और एक पर गंभीर श्रेणी में थी। यानी एक दिन में बहुत खराब श्रेणी वाले केंद्रों की संख्या 16 कम हुई, जबकि मध्यम श्रेणी वाले केंद्रों की संख्या दो से बढ़कर 26 पहुंच गई।



कई इलाकों में 100 अंक से ज्यादा गिरा एक्यूआई

प्रदूषण के स्तर में सबसे ज्यादा सुधार पंजाबी बाग और सिरीफोर्ट में देखने को मिला। पंजाबी बाग का एक्यूआई 363 से घटकर 240 रह गया। यहां 123 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, सिरीफोर्ट में एक्यूआई 424 से घटकर 303 पर पहुंच गया, यानी 121 अंक की कमी आई। आईआईटी दिल्ली में 92 और पूसा के आईआईटीएम केंद्र में 88 अंकों का सुधार दर्ज किया गया।



चांदनी चौक और आईटीओ में अब भी चिंता

प्रदूषण घटने के बावजूद राजधानी के कई इलाकों में हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है। चांदनी चौक में 296, आईटीओ में 295, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 294 और नॉर्थ कैंपस में 280 एक्यूआई दर्ज किया गया। वहीं, कैंटोनमेंट क्षेत्र में सबसे कम 122 एक्यूआई रहा। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 123 और झड़ोदा कलां में 135 एक्यूआई दर्ज किया गया।



पीएम 2.5 अब भी प्रमुख प्रदूषक

सीपीसीबी के अनुसार, 57 में से 47 निगरानी केंद्रों पर पीएम 2.5 प्रमुख प्रदूषक बना हुआ है, जबकि 10 केंद्रों पर पीएम 10 की अधिकता दर्ज की गई। इससे स्पष्ट है कि प्रदूषण का स्तर कम होने के बावजूद हवा में बारीक प्रदूषक कणों की मौजूदगी बनी हुई है। ऐसे में दिल्लीवासियों को अभी पूरी तरह प्रदूषण मुक्त हवा मिलने का इंतजार करना होगा।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 हटा

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ग्रैप उप-समिति ने ग्रैप चरण-तीन को रद करने का निर्णय लिया है। दैनिक एक्यूआई में गिरावट का रुख देखा गया है। मंगलवार को एक्यूआई 204 तक पहुंच गया है। ग्रैप चरण-एक और दो के तहत सभी प्रतिबंध अभी भी लागू रहेंगे।



The Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining areas decides to revoke with immediate effect its orders dated 17.11.2026 for invoking actions under Stage III ('Severe' Air quality) of the modified schedule of GRAP. https://t.co/lYlNqvTbT3 — ANI (@ANI) November 18, 2026

ग्रैप को दिल्ली एनसीआर में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के चार अलग-अलग चरण के हिसाब से बांटा गया गया है। ग्रैप का चरण-1 उस वक्त लागू होता है, जब दिल्ली में AQI का स्तर 201-300 के बीच होता है। ग्रैप का दूसरा चरण उस परिस्थिति में प्रभावी होता है, जब राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 301-400 के बीच 'बहुत खराब' मापा जाता है। चरण-3 'गंभीर' वायु गुणवत्ता के बीच लागू किया जाता है। जिस वक्त दिल्ली में एक्यूआई 401-450 के बीच होता है। वहीं ग्रैप कार्य योजना का अंतिम और चरण-4 'गंभीर +' वायु गुणवत्ता की परिस्थिति में लागू किया जाता है।