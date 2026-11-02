पत्नी की हथौड़े से हत्या: दिल्ली में खौफनाक वारदात, पति ने बेदर्दी से किया सिर पर वार; संजय क्यों बना शैतान?

यूपी का रहने वाला है आरोपी

मौके पर पहुंचे मकान मालिक और उसके भाई ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी संजय (30) शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी है। वह पेशे से राजमिस्त्री है। करीब आठ वर्ष पहले उसकी शादी संगीता (28) से हुई थी। दंपती के दो बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी शामिल हैं। संगीता वजीरपुर की एक बर्तन फैक्टरी में काम करती है। जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था। रविवार को किसी बात को लेकर पति-पत्नी में कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर संजय ने हथौड़ा उठाकर संगीता के सिर पर हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से वह मौके पर ही घायल होकर गिर गई।