सेहत: दिल्ली में अब साफ हवा कहीं नहीं, सभी 57 निगरानी केंद्रों पर प्रदूषण से हालत खराब; एक्यूआई में भारी उछाल

राजधानी दिल्ली में अब साफ हवा की तलाश करना भी मुश्किल हो गया है। शहर का कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचा है, जहां की हवा संतोषजनक कही जा सके। मंगलवार शाम पांच बजे तक दिल्ली के सभी 57 प्रदूषण निगरानी केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता खराब या उससे भी बदतर श्रेणी में दर्ज की गई। इनमें 11 केंद्रों पर एक्यूआई गंभीर स्तर पर पहुंच गया, जबकि 35 केंद्रों पर हवा बेहद खराब रही। बाकी 11 निगरानी केंद्रों पर भी प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में बना रहा। यानी राजधानी में सबसे कम प्रदूषित इलाके में भी लोगों को साफ हवा नसीब नहीं हो रही है।

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आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के करीब 81 फीसदी निगरानी केंद्रों पर हवा बेहद खराब या गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। वहीं, शेष 19 फीसदी केंद्रों पर भी हवा खराब स्थिति में है। सबसे कम एक्यूआई लोधी रोड में 212 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। दूसरी ओर, पूरी दिल्ली का औसत एक्यूआई 350 रहा। यह तस्वीर बताती है कि प्रदूषण अब किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी राजधानी इसकी चपेट में है।प्रदूषण के मामले में जहांगीरपुरी 461 एक्यूआई के साथ राजधानी में सबसे ऊपर रहा। इसके बाद रोहिणी में 447, पंजाबी बाग में 445, डीटीयू में 442 और अलीपुर में 430 एक्यूआई दर्ज किया गया। मुंडका और नरेला में 422, बवाना में 420, विवेक विहार में 426 और नॉर्थ कैंपस में 404 एक्यूआई रहा।सबसे चौंकाने वाला बदलाव डीटीयू में देखने को मिला। यहां एक्यूआई पिछले स्तर 315 से बढ़कर 442 पहुंच गया। महज एक रात और दिन के भीतर 127 अंकों की बढ़ोतरी ने हवा की बिगड़ती स्थिति को उजागर कर दिया। इसी तरह शादीपुर में भी एक्यूआई 228 से बढ़कर 345 हो गया। यानी जिन इलाकों में प्रदूषण पहले खराब स्तर पर था, वहां भी स्थिति तेजी से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई।राजधानी की हवा में धूल और धुएं का असर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के 57 निगरानी केंद्रों में से 52 पर पीएम 2.5 प्रमुख प्रदूषक के रूप में दर्ज किया गया, जबकि पांच केंद्रों पर पीएम 10 का प्रभाव अधिक रहा। शादीपुर में प्रदूषण बढ़ने के साथ प्रमुख प्रदूषक भी पीएम 10 से बदलकर पीएम 2.5 हो गया। वहीं, आईआईटी दिल्ली में एक्यूआई 402 दर्ज किया गया, जहां पीएम 10 प्रमुख प्रदूषक रहा।दिल्ली में लोधी रोड सबसे कम प्रदूषित इलाका रहा, जहां एक्यूआई 212 दर्ज किया गया। हालांकि, यह स्तर भी खराब श्रेणी में आता है। यानी राजधानी के सबसे बेहतर स्थिति वाले इलाके में भी हवा की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। प्रदूषण की इस व्यापक स्थिति के बीच सोनिया विहार और नांगलोई के निगरानी केंद्रों का पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं रहा। सोनिया विहार में पिछले स्नैपशॉट में एक्यूआई 388 दर्ज किया गया था। ऐसे में इन दोनों इलाकों की मौजूदा स्थिति का सटीक आकलन नहीं हो सका।सबसे प्रदूषित इलाकों की सूची में उत्तर और पश्चिमी दिल्ली के कई क्षेत्र शामिल रहे। जहांगीरपुरी, रोहिणी, अलीपुर, मुंडका, नरेला और बवाना में एक्यूआई 420 से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं, पंजाबी बाग और विवेक विहार में भी स्थिति गंभीर रही। नॉर्थ कैंपस और आईआईटी दिल्ली जैसे इलाकों में भी एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया।कुल मिलाकर, दिल्ली के प्रदूषण आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि राजधानी में अब साफ हवा किसी एक इलाके की सुविधा नहीं, बल्कि पूरे शहर के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। सबसे प्रदूषित और सबसे कम प्रदूषित इलाकों के बीच अंतर जरूर है, लेकिन किसी भी निगरानी केंद्र पर हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी से नीचे नहीं पहुंच सकी।