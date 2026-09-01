दिल्ली एसआईआर: 'सोची समझी साजिश के तहत गरीब लोगों के नाम काटे जा रहे', 'आप' के सौरभ भारद्वाज का आरोप

दिल्ली में एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची से करीब 47 लाख नाम गायब होने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। दिल्ली में एसआईआर पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में एक सोची समझी साजिश के तहत गरीब लोगों के नाम काटे जा रहे हैं।

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सौरभ भारद्वाज ने कहा, "देश की राजधानी में एक तिहाई नाम अगर चुनाव आयोग काट देता है तो इसका क्या मतलब है? ये एक तिहाई लोग बांग्लादेशी थे? हम चुनाव आयुक्त से मिले और लिखित में कहा भी कि आप जिन लोगों के नाम काट रहे हैं कम से कम उनका नाम, पता, नंबर राजनीतिक पार्टी के बीएलए को दें, हमें कैसे पता चलेगा कि आप किसके वोट काट रहे हैं।' विज्ञापन



उन्होंने कहा कि अभी 47 लाख लोगों के नाम दे दिए उन्हें कहां खोजा जाएगा? ये एक सोची समझी साजिश के तहत गरीब लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। जिसका नाम काटा उसे पता भी ना चले कि उसका नाम कट गया ना ही कोई पार्टी उसकी मदद कर सके। सौरभ भारद्वाज ने कहा, "देश की राजधानी में एक तिहाई नाम अगर चुनाव आयोग काट देता है तो इसका क्या मतलब है? ये एक तिहाई लोग बांग्लादेशी थे? हम चुनाव आयुक्त से मिले और लिखित में कहा भी कि आप जिन लोगों के नाम काट रहे हैं कम से कम उनका नाम, पता, नंबर राजनीतिक पार्टी के बीएलए को दें, हमें कैसे पता चलेगा कि आप किसके वोट काट रहे हैं।'उन्होंने कहा कि अभी 47 लाख लोगों के नाम दे दिए उन्हें कहां खोजा जाएगा? ये एक सोची समझी साजिश के तहत गरीब लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। जिसका नाम काटा उसे पता भी ना चले कि उसका नाम कट गया ना ही कोई पार्टी उसकी मदद कर सके।

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