फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi Rohini Police arrested four accused with counterfeit notes worth 10-50 lakh

10.50 लाख के जाली नोट जब्त: रोहिणी पुलिस ने किया भंडाफोड़, जापानी पार्क के पास चार दबोचे; ऐसे पकड़ा पूरा गैंग

Thu, 08 Oct 2026 09:28 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 08 Oct 2026 09:28 AM IST
सार

रोहिणी जिले में पुलिस ने जाली नोट छापने और बाजार में खपाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर 10.50 लाख रुपये मूल्य के जाली नोट बरामद किए हैं।

विज्ञापन
Delhi Rohini Police arrested four accused with counterfeit notes worth 10-50 lakh
जाली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रोहिणी जिले में पुलिस ने जाली नोट छापने, आपूर्ति करने और उन्हें बाजार में खपाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान राजस्थान के जयपुर निवासी पुष्कर राज पुरबिया उर्फ डॉक्टर, बाड़मेर निवासी गोसाई राम, हरियाणा के सोनीपत निवासी साहिल खरब और राजस्थान के चूरू जिले के निवासी नरेंद्र कुमार के रूप में हुई। आरोपियों के पास से 10.50 लाख मूल्य के जाली नोट बरामद किए गए हैं।

विज्ञापन


रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) शशांक जयसवाल ने बताया कि 30 सितंबर को प्रशांत विहार थाना क्षेत्र में जापानी पार्क के पास छापा मारकर पुष्कर, गोसाई और साहिल को पकड़ा था और उनके पास से 500-500 के जाली नोट और नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद हुआ। पुलिस ने इस संबंध में एक अक्तूबर को प्रशांत विहार थाने में मामला दर्ज किया। 
विज्ञापन


डीसीपी ने बताया कि इसके बाद पूछताछ और तकनीकी निगरानी के आधार पर नरेंद्र कुमार को राजस्थान के चूरू से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के ठिकानों की तलाशी में प्रिंटिंग उपकरण, डिजिटल उपकरण, प्रिंटिंग सामग्री और अन्य सामान बरामद हुआ, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर जाली नोट तैयार करने और छापने में किया जाता था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


डीसीपी के अनुसार, जांच के दौरान 500-500 मूल्य के जाली नोटों की 21 गड्डियां बरामद हुईं। उन्होंने बताया कि पुष्कर प्रॉपर्टी डीलर है और जाली नोटों की तैयारी तथा प्रसार के लिए अन्य आरोपियों के साथ समन्वय करता था, जबकि गोसाई राम पर सामान जुटाने और ऑनलाइन स्रोतों तथा सोशल मीडिया के जरिये जाली नोट तैयार करने की प्रक्रिया सीखने का आरोप है।


पुलिस ने बताया कि साहिल पर सामग्री जुटाने, सोनीपत में परिसर की व्यवस्था करने तथा जाली नोटों की तैयारी और प्रसार में मदद करने का आरोप है। नरेंद्र कुमार पर पुष्कर और गोसाई के संपर्क में होने तथा सामग्री जुटाने में मदद करने का संदेह है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed