फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   delhi riots case Delhi Police Seeks Cancellation of Sharjeel Imam Bail

दिल्ली दंगा मामला: शरजील इमाम की जमानत रद्द करने की मांग, पुलिस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Sat, 10 Oct 2026 01:23 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 10 Oct 2026 01:23 PM IST
सार

दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम को मिली अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि इमाम ने अपनी अस्थायी रिहाई के दौरान जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। यह मामला 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र का है।

विज्ञापन
delhi riots case Delhi Police Seeks Cancellation of Sharjeel Imam Bail
शरजील इमाम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली पुलिस ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस ने दिल्ली की एक अदालत में शरजील इमाम को मिली अंतरिम जमानत रद करने के लिए याचिका दायर की है। यह कार्रवाई शरजील इमाम पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप के बाद की गई है।

विज्ञापन


पुलिस का आरोप है कि इमाम ने अपनी अस्थायी रिहाई के दौरान मीडियाकर्मियों से बातचीत की। उन्हें यह अस्थायी रिहाई अपने चचेरे भाइयों की शादियों में शामिल होने के लिए मिली थी। जमानत की शर्तों में अक्सर मीडिया से बातचीत न करने का प्रावधान शामिल होता है। 
विज्ञापन


ऐसे मामलों में आरोपी को सार्वजनिक बयान देने या मामले पर टिप्पणी करने से रोका जाता है। पुलिस ने अदालत से अनुरोध किया है कि इस उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाए। उनका मानना है कि मीडिया से बातचीत जमानत की शर्तों का सीधा उल्लंघन है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इस मामले में शरजील इमाम पर गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों में दंगों की साजिश रचने का आरोप भी शामिल है। अदालत अब पुलिस की याचिका पर सुनवाई करेगी। 

यह मामला 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित है। इन दंगों में बड़े पैमाने पर हिंसा और संपत्ति का नुकसान हुआ था। पुलिस ने इन दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। शरजील इमाम को इस साजिश के मुख्य आरोपियों में से एक बताया गया है। इस मामले की जांच अभी भी जारी है और कई आरोपी जेल में हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed