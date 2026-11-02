चलो दिल्ली: राहुल गांधी की रैली से इनकी हुई चांदी, सीपी में कारोबार ठंडा; 11 हजार करोड़ के नुकसान का दावा

बंद दुकानों को सीधे रैली के कारण हुए नुकसान के तौर पर नहीं देखा जा सकता

पुरानी दिल्ली के थोक बाजार रविवार को साप्ताहिक छुट्टी के कारण बंद रहते हैं। ऐसे में इन बाजारों की बंद दुकानों को सीधे रैली के कारण हुए नुकसान के तौर पर नहीं देखा जा सकता। - राजेंद्र शर्मा, महामंत्री , फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन



रैली की वजह से रविवार को ग्राहकों की अच्छी भीड़ रही। लोग आते-जाते चना, झालमुड़ी और दूसरी चीजें खरीदते रहे। आम दिनों के मुकाबले बिक्री अच्छी हुई। हमारे जैसे छोटे दुकानदारों के लिए भीड़ फायदेमंद रही। - मुहम्मद अरमान



दुकान तो रोज की तरह खुली थी, लेकिन ग्राहक बहुत कम आए। रविवार को अच्छी बिक्री की उम्मीद थी, लेकिन कारोबार उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। -अबरार



रैली का पालिका बाजार के कारोबार पर कोई खास असर नहीं पड़ा। लोग सामान्य दिनों की तरह बाजार में आए और खरीदारी की। - विनय ठाकुर, महासचिव, पालिका बाजार शॉपकीपर वेलफेयर एसोसिएशन