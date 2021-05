दिल्ली: पंजाबी बाग के ईएसआई अस्पताल में लगी आग, दमकल की सात गाड़ियां मौके पर

दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित ईएसआई अस्पताल की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई है। आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई है। मौके पर दमकल की सात गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने का काम कर रही हैं।

Delhi: A fire breaks out on the third floor of ESI Hospital, Punjabi Bagh. Seven fire tenders present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/fImBsJJfov