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दिल्ली: रोहिणी में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, विरोध करने पर पीड़िता और मां-दादी पर हमला, एफआईआर दर्ज

Thu, 03 Sep 2026 12:04 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 03 Sep 2026 12:04 PM IST
सार

दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा और उसके परिवार पर हमला किया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। 

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Three youths attacked a minor and their family in Rohini
छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार पर हमला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रोहिणी जिले में 10वीं क्लास की एक नाबालिग लड़की पर उसके घर के पास तीन लड़कों ने कथित तौर पर हमला किया, क्योंकि उसने छेड़छाड़ का विरोध किया था। जब उसकी 80 साल की दादी और 45 साल की मां ने बीच-बचाव किया, तो उन पर भी हमला कर दिया। परिवार के तीनों घायल सदस्यों को इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।

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