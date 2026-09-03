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दिल्ली: रोहिणी में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, विरोध करने पर पीड़िता और मां-दादी पर हमला, एफआईआर दर्ज
रोहिणी जिले में 10वीं क्लास की एक नाबालिग लड़की पर उसके घर के पास तीन लड़कों ने कथित तौर पर हमला किया, क्योंकि उसने छेड़छाड़ का विरोध किया था। जब उसकी 80 साल की दादी और 45 साल की मां ने बीच-बचाव किया, तो उन पर भी हमला कर दिया। परिवार के तीनों घायल सदस्यों को इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।
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