होटल में हत्या: दिल्ली के लाहौरी गेट में युवती का कत्ल, युवक ने किया खुदकुशी का प्रयास

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मृत युवती की पहचान बिहार निवासी 28 वर्षीय शिवानी के रूप में हुई है। खुदकुशी का प्रयास करने वाले युवक की पहचान राजस्थान निवासी 29 वर्षीय प्रकाश के तौर पर हुई है। प्रकाश का इस समय अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल में उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिवानी और प्रकाश बुधवार दोपहर में एक होटल में आकर ठहरे हुए थे। पुलिस ने दोनों के परिजनों को इस दुखद घटना की जानकारी उपलब्ध करा दी है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान दर्ज होने के बाद ही हत्या के सही कारणों का पता चल पाएगा। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।