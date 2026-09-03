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होटल में हत्या: दिल्ली के लाहौरी गेट में युवती का कत्ल, युवक ने किया खुदकुशी का प्रयास

Thu, 03 Sep 2026 11:07 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 03 Sep 2026 11:07 AM IST
सार

दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में युवती की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या के बाद आरोपी युवक ने जहर खाकर खुदकुशी का प्रयास किया। पुलिस जांच में जुटी है।

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Young woman murdered in Delhi Lahori Gate man attempts suicide
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में एक युवती की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में इसे प्रेम प्रसंग का मामला होने की आशंका जताई है।
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मृत युवती की पहचान बिहार निवासी 28 वर्षीय शिवानी के रूप में हुई है। खुदकुशी का प्रयास करने वाले युवक की पहचान राजस्थान निवासी 29 वर्षीय प्रकाश के तौर पर हुई है। प्रकाश का इस समय अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल में उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। 
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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिवानी और प्रकाश बुधवार दोपहर में एक होटल में आकर ठहरे हुए थे। पुलिस ने दोनों के परिजनों को इस दुखद घटना की जानकारी उपलब्ध करा दी है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान दर्ज होने के बाद ही हत्या के सही कारणों का पता चल पाएगा। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
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यह दर्दनाक वारदात दिल्ली के लाहौरी गेट क्षेत्र में हुई। युवक ने युवती पर चाकू से कई वार किए, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। युवती की हत्या करने के बाद युवक ने स्वयं भी जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जान बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने होटल के कर्मचारियों से भी विस्तृत पूछताछ की है।

पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई
पुलिस ने घटनास्थल से चाकू और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ लग रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि परिजनों के दिल्ली पहुंचने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। उनके बयान दर्ज होने के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस ने हत्या और खुदकुशी के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है।
 
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