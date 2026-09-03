दिल्ली कैंट में हादसा: थार ने बाइक सवार दो को रौंदा, मौके पर ही दोनों की मौत

दिल्ली कैंट इलाके में बुधवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की जान चली गई। एक मोटरसाइकिल को पीछे से थार वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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यह घटना 2 सितंबर 2026 को शाम करीब पांच बजे आईओसी रेड लाइट के पास हुई। दिल्ली कैंट थाने के एक कर्मचारी ने ड्यूटी से लौटते समय दुर्घटना देखी और तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच में पता चला कि मोटरसाइकिल फिसल गई थी और पीछे से आ रहे थार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। मृतक दोनों की उम्र करीब 45 से 50 वर्ष थी। वे एनडीएमसी, लोधी रोड स्थित अपनी नौकरी से द्वारका के सेक्टर-1 स्थित अपने घर लौट रहे थे।पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। थार वाहन के चालक भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। भूपेंद्र 26 वर्ष का है और हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है। वह रोहिणी में एक दूध का बूथ चलाता है। मामले की आगे की जांच जारी है।पुलिस के अनुसार, बुधवार शाम करीब पांच बजे दिल्ली कैंट थाने का एक कर्मचारी ड्यूटी से लौट रहा था। उसने आईओसी रेड लाइट के पास एक सड़क दुर्घटना देखी। तुरंत थाना को सूचित किया गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि एक मोटरसाइकिल को महिंद्रा थार ने पीछे से टक्कर मार दी थी। मोटरसाइकिल पर दो लोग सवार थे जो हादसे में घायल हो गए।मृतक दोनों व्यक्ति एनडीएमसी, लोधी रोड में कार्यरत थे। वे अपनी नौकरी से घर लौट रहे थे जब यह हादसा हुआ। पुलिस ने थार चालक भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। भूपेंद्र हरियाणा के झज्जर का निवासी है और रोहिणी में दूध का बूथ चलाता है। मामले में आगे की जांच जारी है।