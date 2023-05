Wrestlers Protest: नाबालिग महिला पहलवान का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज, जानें क्या बोली दिल्ली पुलिस

दिल्ली के जंतर मंतर पर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद पहलवानों का प्रदर्शन और तेज हो गया है। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर रहा है कि नाबालिग महिला पहलवान ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया है। सीआरपीसी 164 के तहत बयान दर्ज किया गया। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है।

Minor female wrestler, who has made sexual harassment allegations against WFI chief Brijbhushan Singh, has recorded statement before the magistrate. Statement recorded under CrPC 164: Delhi Police