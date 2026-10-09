प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस का खुला पत्र: जनता के लिए लिखा- आपकी आवाज आपका हक है, आपकी सुरक्षा हमारा फर्ज

सीजेपी को नहीं मिली प्रदर्शन की अनुमति

दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास ने इस प्रदर्शन के लिए एक आवेदन दिया था। इस सूचना पर विचार किया गया, जिसमें पाया गया कि यह बहुत कम समय पहले दी गई थी। निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी प्रदर्शन से 10 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होता है।