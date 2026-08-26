आईआईटी दिल्ली: पुलिस ने छात्र की आत्महत्या मामले में केस दर्ज किया, इमारत से कूदकर जान दे दी थी जान
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Wed, 26 Aug 2026 09:27 AM IST
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दिल्ली पुलिस ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के एक 31 वर्षीय एमएससी भौतिकी के छात्र की मौत के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है।
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छात्र ने कथित तौर पर पिछले हफ्ते संस्थान परिसर की एक इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, छात्र ने 22 अगस्त को संस्थान परिसर की एक इमारत से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।
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