हौजकाजी बवालः गृहमंत्री से मिले दिल्ली पुलिस कमिश्नर पटनायक, शाह ने लगाई फटकार

दिल्ली के हौज काजी में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के दौरान मंदिर में हुए तोड़-फोड़ को लेकर मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह ने नाराजगी जताते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को फटकार लगाई है।

Sources: Delhi Police Commissioner Amulya Patnaik was summoned by Home Minister Amit Shah. He was reprimanded by HM Shah over #ChandniChowk incident. A clash had broken out between 2 groups over parking and a temple was vandalised on June 30, in Hauz Qazi area pic.twitter.com/pbZ1nbyqkT