सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के पटेल नगर पुलिस स्टेशन की एक विशेष टीम ने अरुण डबास उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया। वह पटेल नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज दुष्कर्म, जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के एक मामले में वांछित था। पुलिस को मिली पुख्ता जानकारी और अपने प्रयासों के जरिए पुलिस ने आरोपी को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार किया।

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