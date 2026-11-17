दिल्ली: दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने रोहतक से बिट्टू को पकड़ा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 17 Nov 2026 01:21 PM IST
विज्ञापन
सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के पटेल नगर पुलिस स्टेशन की एक विशेष टीम ने अरुण डबास उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया। वह पटेल नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज दुष्कर्म, जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के एक मामले में वांछित था। पुलिस को मिली पुख्ता जानकारी और अपने प्रयासों के जरिए पुलिस ने आरोपी को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार किया।
विज्ञापन