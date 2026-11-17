दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली सरकार ने अब इस शीशमहल को आम जनता के लिए खोलने का फैसला किया है। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पहले कैबिनेट की बैठक में शीशमहल को राज्य अतिथि गृह में बदलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन जनता की मांग को देखते हुए अब इसे आम लोगों के लिए खोलने का फैसला किया गया है। यहां आने-जाने, टिकट बुकिंग और आरक्षण की व्यवस्था से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी।

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