राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से मामूली राहत मिली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मंगलवार सुबह आठ बजे के आंकड़े के मुताबिक, राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 238 दर्ज किया गया। वहीं, आज सुबह नोएडा का एक्यूआई 178 और गाजियाबाद का 187 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है।

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सेक्टर 110: 124

सेक्टर 116: 136

सेक्टर 125: 143

सेक्टर 150: 217

सेक्टर-1: 132

सेक्टर 39: 167

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मंगलवार सुबह आठ बजे के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के अलीपुर में 231, आनंद विहार में 211, अशोक विहार 221, आया नगर 250, बदरपुर 176, बवाना 272, चांदनी चौक 312, डीटीयू 298, द्वारका सेक्टर-8 में 198, आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-3 पर 202, आईआईटी दिल्ली में 280, आईटीओ 328, जहांगीरपुरी 255, लोधी रोड 191, मुंडका 257, नरेला 230, नॉर्थ कैंपस 305, ओखला फेज-2 में 179, पटपड़गंज में 191, पंजाबी बाग 276, रोहिणी 249, विवेक विहार 257 एक्यूआई दर्ज किया गया।सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, नोएडा के अन्य क्षेत्रों में एक्यूआई इस प्रकार रहा

गाजियाबाद के गोविंदपुरम में एक्यूआई 61 दर्ज किया गया। अन्य क्षेत्रों में एक्यूआई इस प्रकार रहा