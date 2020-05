दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाल जमात से जुड़े सभी लोगों को रिहा करने की अपील, कल होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक याचिका डालकर तब्लीगी जमात से जुड़े सभी हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की अपील की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन लोगों को क्वारंटीन के नाम पर हिरास्त में लिए 35 दिन से ज्यादा हो गए हैं, ऐसे में अब इन्हें रिहा किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट इस मामले पर शुक्रवार को अगली सुनवाई करेगा।

Plea moved in Delhi High Court seeking immediate release of all persons related to Tabligi Jamaat, alleging that they are detained for more than 35 days in the name of quarantine centers. Matter to be heard tomorrow. pic.twitter.com/MFx6Kc0tIz