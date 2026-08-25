फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi High Court directed FSSAI not to cancel ITC Limited's license

दिल्ली हाईकोर्ट: आशीर्वाद आटा का लाइसेंस रद्द करने पर लगाई रोक, एफएसएसएआई ने भेजा था नोटिस; जानें मामला

Tue, 25 Aug 2026 04:45 PM IST
अनुज कुमार पीटीआई, दिल्ली
पीटीआई, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 25 Aug 2026 04:45 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने एफएसएसएआई को आईटीसी लिमिटेड का लाइसेंस रद्द न करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।

विज्ञापन
Delhi High Court directed FSSAI not to cancel ITC Limited's license
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली होईकोर्ट ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को निर्देश दिया है कि वह फिलहाल आईटीसी लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द न करे। यह निर्देश आईटीसी के उत्पाद 'आशीर्वाद एमपी चक्की आटा' के संबंध में '100 प्रतिशत' दावों को हटाने के कंपनी के निर्देशों का अनुपालन न करने के मामले में दिया गया है।

विज्ञापन


हाईकोर्ट ने दी राहत
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने एफएसएसएआई की सलाह और नोटिस को चुनौती देने वाली आईटीसी की याचिका पर कंपनी को अंतरिम सुरक्षा दी है। एफएसएसएआई ने कंपनी को अपने उत्पाद के लिए 100% शब्द का उपयोग बंद करने या लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी दी थी।
विज्ञापन


जज ने कहा कि क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर निर्णय लिया जाना है और अदालतें बंद रहेंगी, इसलिए अगली सुनवाई की तारीख तक लाइसेंस रद्द करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को निर्धारित की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


न्यायमूर्ति शर्मा ने यह भी कहा कि वह सोमवार, 31 अगस्त को एएलटी एग्री बिजनेस लिमिटेड द्वारा एफएसएसएआई के खिलाफ दायर एक अलग याचिका की स्वीकार्यता पर आदेश पारित करेंगी।

एफएसएसएआई ने दिया था नोटिस
एएलटी एग्री बिजनेस लिमिटेड को एफएसएसएआई से उसके उत्पाद 'फॉर्च्यून सोया हेल्थ रिफाइंड सोयाबीन ऑयल' के संबंध में 100% वेज और कोलेस्ट्रॉल फ्री - फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे भ्रामक लेबल घोषणाओं और दावों के लिए नोटिस दिए थे।

सुनवाई के दौरान, एफएसएसएआई के वकील ने आईटीसी की दिल्ली में याचिका की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि नवीनतम सुधार नोटिस कोलकाता में जारी किया गया था।


मई 2025 में, एफएसएसएआई ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को एक सलाह जारी की थी, जिसमें उन्हें खाद्य उत्पाद लेबल, पैकेजिंग और प्रचार सामग्री पर 100% के उपयोग को बंद करने के लिए कहा गया था। इसके बाद, 10 अगस्त को, एक ताजा नोटिस में आईटीसी से 30 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया कि सलाह का पालन न करने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। नोटिस में दावा किया गया था कि लेबल पर 100% आटा और 100% मध्य प्रदेश गेहूं और विज्ञापन में केवल 1005 एमपी गेहूं से निर्मित जैसे दावे भ्रामक और नियमों के तहत अस्वीकार्य थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed