दिल्ली: शाहीन बाग के पास यमुना में मिला एक शख्स का सड़ा-गला शव, पहचान में जुटी पुलिस

शाहीन बाग के पास यमुना नदी में एक अज्ञात शव मिला है। पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिये इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। शव को नदी से निकालकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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दिल्ली पुलिस को जीडी नंबर 48 ए के तहत एक पीसीआर कॉल मिली। इसमें ठोकर नंबर 8, शाहीन बाग, दिल्ली के पास यमुना नदी में एक शव तैरने की जानकारी दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की सहायता से अज्ञात शव को तुरंत नदी से बाहर निकाला गया।प्रारंभिक निरीक्षण में पता चला कि यह एक अज्ञात, नग्न और सड़ा हुआ युवक का शव था। मृतक की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच अनुमानित की गई है। अपराध टीम ने शव का गहन निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। निरीक्षण के बाद शव को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के मुर्दाघर में सुरक्षित रखा गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।यमुना नदी में शव तैरने की सूचना पर पुलिस तुरंत शाहीन बाग क्षेत्र पहुंची। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। यह शव एक अज्ञात पुरुष का था, जिसकी उम्र 35 से 40 वर्ष के आसपास अनुमानित है। शव नग्न अवस्था में था और काफी सड़ चुका था। फिलहाल, पुलिस शव की पहचान में जुट गई है।