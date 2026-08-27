दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज: नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से मिली राहत

दिल्ली-एनसीआर में अचानक मौसम ने करवट ली है। सुबह से तेज धूप और उमस भरी गर्मी के बाद अब नोएडा के कई इलाकों में आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। नोएडा के कई इलाकों में बारिश भी हुई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली है।

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मौसम का बदला रूप

सुबह के समय तेज धूप खिली रही, जिससे लोगों को गर्मी और उमस का एहसास हुआ। हालांकि, दोपहर के बाद आसमान में काले बादल छा गए। इसके बाद नोएडा के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और हवा में ठंडक घुल गई। विज्ञापन बारिश से मिली राहत

मौसम में आए बदलाव से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। आने वाले घंटों में भी हल्की बूंदाबांदी या बारिश की संभावना बनी हुई है।

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