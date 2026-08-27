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दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज: नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से मिली राहत

Thu, 27 Aug 2026 03:29 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली-एनसीआर
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली-एनसीआर Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Thu, 27 Aug 2026 03:29 PM IST
सार

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह तेज धूप और उमस के बाद नोएडा समेत कई इलाकों में आसमान में काले बादल छा गए। नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बारिश भी हुई।

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weather changed and temperatures dropped due to rain in several areas of Delhi-NCR
दिल्ली एनसीआर में बारिश - फोटो : अमर उजाला GFX

विस्तार
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दिल्ली-एनसीआर में अचानक मौसम ने करवट ली है। सुबह से तेज धूप और उमस भरी गर्मी के बाद अब नोएडा के कई इलाकों में आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। नोएडा के कई इलाकों में बारिश भी हुई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली है।

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मौसम का बदला रूप
सुबह के समय तेज धूप खिली रही, जिससे लोगों को गर्मी और उमस का एहसास हुआ। हालांकि, दोपहर के बाद आसमान में काले बादल छा गए। इसके बाद नोएडा के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और हवा में ठंडक घुल गई।

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बारिश से मिली राहत
मौसम में आए बदलाव से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। आने वाले घंटों में भी हल्की बूंदाबांदी या बारिश की संभावना बनी हुई है।

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बीते कई दिनों से हो रही रुक-रुककर बारिश
राजधानी में बुधवार को भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। हालांकि, कई क्षेत्रों में काले घने बादल छाए रहे, लेकिन बिना बरसे ही गुजर गए। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सुबह मौसम साफ रहने के कारण धूप खिली, जिससे दिल्ली-एनसीआर में हल्की उमस महसूस हुई। हालांकि, दोपहर बाद कई इलाकों में फिर से काले बादल छा गए। इस दौरान कहीं हल्की बौछारें पड़ीं तो कुछ क्षेत्रों में अच्छी बारिश भी दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया।
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