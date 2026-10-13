फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   delhi electricity subsidy aadhaar mandatory new rule

दिल्ली में मुफ्त बिजली पर नया नियम: सब्सिडी पाने के लिए देना होगा ये दस्तावेज; सरकार ने जारी की अधिसूचना

Tue, 13 Oct 2026 04:56 PM IST
विकास कुमार पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Tue, 13 Oct 2026 04:56 PM IST
सार

दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी योजना के तहत उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है। वहीं, 201 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को प्रति माह 50 प्रतिशत (अधिकतम 800 रुपये तक) सब्सिडी प्रदान की जाती है।

विज्ञापन
delhi electricity subsidy aadhaar mandatory new rule
दिल्ली में मुफ्त बिजली पर नया नियम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजधानी में बिजली सब्सिडी के लाभार्थियों की लगातार बढ़ती संख्या और सरकारी राजकोष पर बढ़ते वित्तीय बोझ के बीच, दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए आधार पहचान को अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में ऊर्जा विभाग द्वारा एक नई अधिसूचना जारी की गई है।   

विज्ञापन
Trending Videos

बजट और लाभार्थियों के आंकड़े
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2026 तक दिल्ली सरकार का बिजली सब्सिडी के लिए आवंटन 4,037.63 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। मौजूदा वित्तीय वर्ष (2026-27) के लिए सरकार ने इस उद्देश्य हेतु 3,500 करोड़ रुपये का बजट रखा है। पिछले दशक में दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वर्तमान में 73 लाख से अधिक हो चुकी है।   

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024-25 में 73 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 84 प्रतिशत (52.3 लाख) ने बिजली सब्सिडी का लाभ उठाया, जो 2025-26 में बढ़कर 87 प्रतिशत (55 लाख) हो गया।   

विज्ञापन
विज्ञापन

क्या है सब्सिडी का मौजूदा प्रावधान?
दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है। वहीं, 201 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को प्रति माह 50 प्रतिशत (अधिकतम 800 रुपये तक) सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह बिजली सब्सिडी योजना दिल्ली की विभिन्न डिस्कॉम (जैसे- बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना, टाटा पावर टीपीडीडीएल), एनडीएमसी और मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज (एमईएस) के माध्यम से उनके संबंधित क्षेत्रों में संचालित की जाती है।   

विज्ञापन

आधार अधिनियम के तहत अनिवार्य नियम
ऊर्जा विभाग की अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली सरकार ने सब्सिडी लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की पहचान स्थापित करना उचित समझा है, जिसके तहत लाभार्थी को एक वैध आधार नंबर होने का प्रमाण देना होगा।   

आधार का उपयोग ही क्यों?
आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत, दिल्ली के उपराज्यपाल ने अधिसूचित किया है कि योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्तियों को वेब पोर्टल या सरकार द्वारा तय किए गए अन्य माध्यमों पर अपना आधार नंबर देना होगा। जिन उपभोक्ताओं के पास दिल्ली में आधार नामांकन नहीं है, उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा और 14 अंकों की नामांकन आईडी संख्या के साथ सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवश्यक विवरण जमा करना होगा। सरकार का मानना है कि आधार नंबर के उपयोग से पहचान स्थापित करना आसान होगा, दस्तावेजों की बहुलता खत्म होगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता व दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।  

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed