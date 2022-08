Money Laundering Case: 27 अगस्त तक बढ़ी सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत, पत्नी पूनम जैन को मिली बड़ी राहत

केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। उधर, सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम को कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पूनम को पहले अंतरिम जमानत दी गई थी। मंगलवार को कोर्ट ने पूनम जैन को नियमित जमानत दी है।

Delhi Court granted regular bail to Poonam Jain, wife of Delhi Cabinet Minister Satyender Jain, in a money laundering case. She was earlier granted interim bail in the case.