Delhi NCR News: सत्येंद्र जैन की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची एसीबी, पूर्व मंत्री से मांगा जवाब
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 05:52 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 05:52 PM IST
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- दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले का मामला, हाईकोर्ट ने 22 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की
- ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी में 27 महीने की देरी पर उठाए थे सवाल
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को उनका जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की याचिका पर सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी।
एसीबी ने ट्रायल कोर्ट के 3 सितंबर के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें सत्येंद्र जैन को जमानत प्रदान की गई थी। जांच एजेंसी का तर्क है कि ट्रायल कोर्ट ने मामले के तथ्यों, आरोपों की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों का सही आकलन नहीं किया। एसीबी के मुताबिक, यह गंभीर आर्थिक अपराध है, जिसका सीधा संबंध सरकारी धन और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट का जमानत आदेश इस तरह का है, मानो आरोपी को आरोपों से मुक्त कर दिया गया हो। जांच पूरी होने और आरोपपत्र दाखिल होने से पहले ही विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में कई ऐसी टिप्पणियां कर दीं, जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित कर सकती हैं।
एसीबी का दावा : एसीबी ने अपनी याचिका में कहा है कि ट्रायल कोर्ट इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि कथित साजिश में अलग-अलग आरोपियों की अलग-अलग भूमिकाएं थीं। अभियोजन पक्ष ने सत्येंद्र जैन की भूमिका को नीतिगत और प्रशासनिक स्तर पर दी गई मंजूरियों तथा लिए गए फैसलों से जोड़ा है। जांच एजेंसी का कहना है कि जमानत के स्तर पर मुख्य आरोपी और साजिश में शामिल अन्य लोगों के बीच प्रत्येक बातचीत या भुगतान का प्रत्यक्ष साक्ष्य मांगना उचित नहीं है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस कथित साजिश में सरकारी अधिकारियों, एक निजी प्रौद्योगिकी कंपनी और बिचौलियों ने आपस में समन्वय बनाकर अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं। एसीबी के अनुसार, ट्रायल कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और सार्वजनिक संसाधनों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को पर्याप्त महत्व नहीं दिया।
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ट्रायल ने देरी को बनाया था आधार : ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देते समय उनकी गिरफ्तारी में हुई असाधारण देरी को अहम आधार बनाया था। अदालत ने कहा था कि मई 2024 में एफआईआर दर्ज होने के करीब 27 महीने बाद अगस्त में की गई गिरफ्तारी का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। ट्रायल कोर्ट ने एसीबी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की थी कि जांच के अंतिम चरण में बिना ठोस कारण और परिस्थितियों में बदलाव के अचानक गिरफ्तारी करना मनमाना कदम होने की आलोचना को आमंत्रित करता है।
क्या है पूरा मामला : यह मामला दिल्ली जल बोर्ड के एक टेंडर से जुड़ा है। आरोप है कि सत्येंद्र जैन के जल मंत्री रहने के दौरान एमएस यूरोटेक एनवायरनमेंटल प्राइवेट लिमिटेड को एक टेंडर आवंटित किया गया था। एसीबी का आरोप है कि टेंडर की शर्तों में हेरफेर कर प्रक्रिया को जानबूझकर तकनीक-केंद्रित बनाया गया, ताकि यूरोटेक एनवायरनमेंटल को फायदा पहुंचाया जा सके और अन्य प्रतिस्पर्धियों के लिए अवसर सीमित हो जाएं।
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- ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी में 27 महीने की देरी पर उठाए थे सवाल
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को उनका जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की याचिका पर सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी।
एसीबी ने ट्रायल कोर्ट के 3 सितंबर के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें सत्येंद्र जैन को जमानत प्रदान की गई थी। जांच एजेंसी का तर्क है कि ट्रायल कोर्ट ने मामले के तथ्यों, आरोपों की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों का सही आकलन नहीं किया। एसीबी के मुताबिक, यह गंभीर आर्थिक अपराध है, जिसका सीधा संबंध सरकारी धन और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट का जमानत आदेश इस तरह का है, मानो आरोपी को आरोपों से मुक्त कर दिया गया हो। जांच पूरी होने और आरोपपत्र दाखिल होने से पहले ही विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में कई ऐसी टिप्पणियां कर दीं, जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित कर सकती हैं।
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एसीबी का दावा : एसीबी ने अपनी याचिका में कहा है कि ट्रायल कोर्ट इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि कथित साजिश में अलग-अलग आरोपियों की अलग-अलग भूमिकाएं थीं। अभियोजन पक्ष ने सत्येंद्र जैन की भूमिका को नीतिगत और प्रशासनिक स्तर पर दी गई मंजूरियों तथा लिए गए फैसलों से जोड़ा है। जांच एजेंसी का कहना है कि जमानत के स्तर पर मुख्य आरोपी और साजिश में शामिल अन्य लोगों के बीच प्रत्येक बातचीत या भुगतान का प्रत्यक्ष साक्ष्य मांगना उचित नहीं है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस कथित साजिश में सरकारी अधिकारियों, एक निजी प्रौद्योगिकी कंपनी और बिचौलियों ने आपस में समन्वय बनाकर अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं। एसीबी के अनुसार, ट्रायल कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और सार्वजनिक संसाधनों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को पर्याप्त महत्व नहीं दिया।
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ट्रायल ने देरी को बनाया था आधार : ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देते समय उनकी गिरफ्तारी में हुई असाधारण देरी को अहम आधार बनाया था। अदालत ने कहा था कि मई 2024 में एफआईआर दर्ज होने के करीब 27 महीने बाद अगस्त में की गई गिरफ्तारी का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। ट्रायल कोर्ट ने एसीबी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की थी कि जांच के अंतिम चरण में बिना ठोस कारण और परिस्थितियों में बदलाव के अचानक गिरफ्तारी करना मनमाना कदम होने की आलोचना को आमंत्रित करता है।
क्या है पूरा मामला : यह मामला दिल्ली जल बोर्ड के एक टेंडर से जुड़ा है। आरोप है कि सत्येंद्र जैन के जल मंत्री रहने के दौरान एमएस यूरोटेक एनवायरनमेंटल प्राइवेट लिमिटेड को एक टेंडर आवंटित किया गया था। एसीबी का आरोप है कि टेंडर की शर्तों में हेरफेर कर प्रक्रिया को जानबूझकर तकनीक-केंद्रित बनाया गया, ताकि यूरोटेक एनवायरनमेंटल को फायदा पहुंचाया जा सके और अन्य प्रतिस्पर्धियों के लिए अवसर सीमित हो जाएं।