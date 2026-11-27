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- ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी में 27 महीने की देरी पर उठाए थे सवालदिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को उनका जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की याचिका पर सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी।एसीबी ने ट्रायल कोर्ट के 3 सितंबर के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें सत्येंद्र जैन को जमानत प्रदान की गई थी। जांच एजेंसी का तर्क है कि ट्रायल कोर्ट ने मामले के तथ्यों, आरोपों की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों का सही आकलन नहीं किया। एसीबी के मुताबिक, यह गंभीर आर्थिक अपराध है, जिसका सीधा संबंध सरकारी धन और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट का जमानत आदेश इस तरह का है, मानो आरोपी को आरोपों से मुक्त कर दिया गया हो। जांच पूरी होने और आरोपपत्र दाखिल होने से पहले ही विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में कई ऐसी टिप्पणियां कर दीं, जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित कर सकती हैं।