दिल्ली में ग्रैप-3 की पाबंदियां हटने के बाद प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ने लगा है। शुक्रवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई 270 दर्ज किया गया। इससे पहले 17 नवंबर को राजधानी का औसत एक्यूआई घटकर 204 पर आ गया था। इसे ही देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रैप-3 की पाबंदियां हटा दी थीं। हालांकि, इसके बाद हवा की गुणवत्ता में फिर गिरावट दर्ज की गई।

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राजधानी के कई निगरानी केंद्रों पर एक्यूआई 300 के पार पहुंच गया है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, सिरीफोर्ट में सबसे अधिक 354 एक्यूआई दर्ज किया गया। यहां हवा बहुत खराब श्रेणी में रही। पूसा (आईआईटीएम) में 348, चांदनी चौक में 336, डीटीयू में 332 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 331 एक्यूआई दर्ज हुआ। इन केंद्रों पर भी हवा बहुत खराब श्रेणी में रही।इसके अलावा आईटीओ में 331, नॉर्थ कैंपस में 327, सीआरआरआई मथुरा रोड में 323, एनएसयूटी जाफरपुर में 319, पंजाबी बाग में 317, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 315, टॉकीटोरा गार्डन में 312, आया नगर में 310, शादिपुर में 303 और आईआईटी दिल्ली में 302 एक्यूआई दर्ज किया गया। इन सभी केंद्रों पर हवा बहुत खराब श्रेणी में रही। अधिकतर निगरानी केंद्रों पर हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई। आनंद विहार में 288, वजीरपुर में 290, नरेला में 290, नांगलोई में 289, मुंडका में 288 और नेहरू नगर में 281 एक्यूआई रहा। वहीं, लोदी रोड में सबसे कम 160 और आईएमडी लोदी रोड में 166 एक्यूआई दर्ज हुआ। दोनों केंद्रों पर हवा मध्यम श्रेणी में रही।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा की। उन्होंने नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को सड़कों, फुटपाथों और सड़क के बीच बने हिस्सों की मशीनों से सफाई, पानी का छिड़काव और धुलाई तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्माण और तोड़फोड़ स्थलों पर भी जांच बढ़ाने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण स्थलों पर हरी जाली, बैरिकेड और हवा रोकने वाले पर्दे लगाने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि धूल रोकने के उपाय केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहने चाहिए।कुल निगरानी केंद्र: 59पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध: 57 केंद्रबहुत खराब श्रेणी (एक्यूआई 301-400): 15 केंद्रखराब श्रेणी (एक्यूआई 201-300): 38 केंद्रमध्यम श्रेणी (एक्यूआई 101-200): 4 केंद्रसबसे अधिक एक्यूआई: सिरीफोर्ट, 354सबसे कम एक्यूआई: लोदी रोड, 160प्रमुख प्रदूषक: ज्यादातर केंद्रों पर पीएम 2.5