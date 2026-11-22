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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बवाना स्थित 400 केवी सब स्टेशन 85 लाख रुपये की लागत से नए उपकरण लगाए जाएंगे। इसके तहत 33 केवी के उपकरणों के साथ 1000 केवीए क्षमता का वितरण ट्रांसफार्मर और 11 केवी के उपकरण स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति क्षमता बढ़ेगी। इसका फायदा आसपास के बिजली उपभोक्ताओं को मिल सकेगा।दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड की ओर से आमंत्रित टेंडर परियोजना में 220/33/11 केवी क्षमता वाले 100 एमवीए के पावर ट्रांसफार्मर की तीसरी वाइंडिंग (टर्शियरी वाइंडिंग) को लोड देने के लिए जरूरी उपकरण लगाए जाएंगे। इसके लिए 33 केवी का आइसोलेटर, तीन करंट ट्रांसफार्मर (सीटी), 630 एम्पियर का एसएफ-6 सर्किट ब्रेकर और कंट्रोल एवं रिले सुरक्षा प्रणाली स्थापित की जाएगी। इस काम की लागत 85 लाख 30 हजार 54 रुपये रखी गई है। इसके अलावा 11 केवी के तीन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तीन सर्ज अरेस्टर, 415 वोल्ट का मुख्य स्विच बोर्ड और 33 केवी का टर्मिनल कियोस्क भी लगाया जाएगा। उपकरणों को जोड़ने के लिए बिजली केबल, कंट्रोल केबल, स्टील सपोर्ट स्ट्रक्चर और अर्थिंग व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा।घरों को बिजली आपूर्ति में मिल सकती है मददपरियोजना में 1000 केवीए क्षमता का वितरण ट्रांसफार्मर भी लगाया जाना है। इसकी क्षमता के आधार पर सैकड़ों घरों की बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिल सकती है। इससे संबंधित बिजली नेटवर्क को मजबूती मिलेगी और क्षेत्र में बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने की क्षमता विकसित होगी।आपूर्ति, स्थापना, जांच और शुरू करने तक की जिम्मेदारीपूरे काम को टर्नकी आधार पर पूरा किया जाएगा। यानी ठेकेदार उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, जांच और उन्हें चालू करने तक की जिम्मेदारी संभालेगा। इसके तहत सभी जरूरी उपकरणों के साथ संबंधित सिविल निर्माण कार्य भी शामिल किए गए हैं।