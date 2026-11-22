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संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। शादी के सीजन की शुरुआत के साथ ही पूर्वी दिल्ली के बाजारों में रौनक लौट आई है। विवाह समारोहों की तैयारियों ने बाजारों में कारोबार की रफ्तार बढ़ा दी है। कपड़ों, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, जूते-चप्पल, सजावटी सामान और घरेलू वस्तुओं की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खरीदारी का सिलसिला और तेज होगा, जिससे कारोबार में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा।शादी के सीजन को देखते हुए दुकानदारों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाजारों में दुल्हन के लहंगे, डिजाइनर साड़ियां, पुरुषों के शादी के परिधान और बच्चों के कपड़ों की नई रेंज उपलब्ध कराई गई है। वहीं, आभूषणों की दुकानों पर भी ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ रही है। इसके अलावा शादी समारोहों में इस्तेमाल होने वाले सजावटी सामान, गिफ्ट आइटम और अन्य जरूरी वस्तुओं की मांग में भी तेजी देखी जा रही है।सादियों के सीजन के साथ ही मार्केट में उछाल देखने को मिला है। लोग दूर-दूर से मार्केट में खरीदारी करने आ रहे हैं। - नीरज, दुकानदारकपड़ों, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, जूते-चप्पल, सजावटी सामान और घरेलू वस्तुओं की मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है। - विशाल, दुकानदार