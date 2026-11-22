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-यमुना विहार के सार्वजनिक शौचालय पर लंबे समय से लटका ताला, अन्य बाजारों में भी सुविधाओं की हालत बदहालसंवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली की तमाम मार्केटों में सार्वजनिक शौचालयों की बदहाल स्थिति के कारण दुकानदारों और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भजनपुरा, यमुना विहार, घड़ौली और सीलमपुर मार्केट में शौचालयों की पर्याप्त सुविधा नहीं होने से लोगों को जरूरत पड़ने पर इधर-उधर भटकना पड़ता है। यमुना विहार इलाके में स्थिति और भी खराब है। यहां सार्वजनिक शौचालय पर अरसे से ताला लटका हुआ है, जिससे लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।वहीं, जिन बाजारों में सार्वजनिक शौचालय मौजूद हैं, वहां भी उनकी हालत उपयोग के लायक नहीं है। शौचालयों में गंदगी और रखरखाव की कमी के कारण लोग इनका इस्तेमाल करने से कतराते हैं। दरअसल इन दिनों शादियों के सीजन के कारण बाजारों में भीड़ उमड़ रही है जिस वजह से महिलाएं और छोटे बच्चों को खासी दिक्कत हो रही है। बाजारों में खरीदारी करने आने वाले ग्राहकों के साथ-साथ दिनभर दुकानों पर बैठकर काम करने वाले दुकानदारों को भी इस समस्या से जूझना पड़ रहा है।स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजारों में रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है, इसके बावजूद बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने संबंधित विभाग से बंद पड़े शौचालयों को खुलवाने, बदहाल शौचालयों की मरम्मत कराने और नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने की मांग की है।मार्केट में आसपास कही भी शौचालय नहीं होने से ग्राहक हमारी मार्केट में आने से कतरा रहे हैं। प्राशासन से कई बार इस मसले के बारे में बात करने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। - चंद्र मोहन अरोड़ा, घड़ौली मार्केट अध्यक्षमार्केट में जो शौचालय बना हुआ है उसकी दुर्गति हो रखी है, उसके पास जाते ही लोगों को दुर्गंध आती है। शौचालय के पास से गुजरते समय लोग अपनी नाक बंद कर लेते हैं।ओमवीर, भजनपुरा मार्केट अध्यक्षमार्केट में सार्वजनिक शौचालय तो है लेकिन उसकी पाइपलाइन टूटी हुई है जिस कारण वह काफी लंबे समय से बंद पड़ा है। इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया है। - सतीष कुमार, यमुना विहार बी-5 मार्केट अध्यक्षसचिन प्रतापसचिन प्रताप