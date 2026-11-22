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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। राजधानी में रविवार को ख्रीस्त राजा का पर्व (फीस्ट ऑफ क्राइस्ट द किंग) श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली महाधर्मप्रांत की ओर से सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में विशेष आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। चर्च परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। पूरे परिसर को सजाया गया था। इस दौरान धार्मिक वातावरण के बीच लोगों ने एकजुट होकर पर्व मनाया।आयोजन के तहत निकाली गई शोभायात्रा मुख्य आकर्षण रही। इसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा शामिल हुए। श्रद्धालु धार्मिक झंडे और बैनर लेकर आगे बढ़ रहे थे। शोभायात्रा में शामिल लोग पूरे उत्साह के साथ पर्व का हिस्सा बने। इस दौरान चर्च परिसर और आसपास के इलाके में लोगों की काफी चहल-पहल देखने को मिली।ख्रीस्त राजा का पर्व ईसाई समुदाय के प्रमुख धार्मिक पर्वों में से एक माना जाता है। यह पर्व ईसा मसीह को राजा के रूप में सम्मान देने और उनके प्रेम, शांति, सेवा और मानवता के संदेश को याद करने का अवसर है। इस दिन श्रद्धालु उनके बताए रास्ते पर चलने और समाज में प्रेम व भाईचारे को बढ़ावा देने का संकल्प लेते हैं। यह पर्व हर साल नवंबर महीने के 4 रविवार को मनाया जाता है।इस आयोजन के माध्यम से धार्मिक एकता और सामूहिक भागीदारी का संदेश भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने इसे खास बना दिया। पूरे कार्यक्रम में श्रद्धालुओं का उत्साह और उनकी आस्था साफ दिखाई दी।कोट:मैं यहां पर लगातार तीन साल आ रही हूं। यह पर्व नवंबर के 4 रविवार को मनाया जाता है, इसे ख्रीस्त राजा पर्व कहते हैं। यह हर साल मनाते हैं। यह अक्टूबर महीने के अंत में होता है और इसके 1 महीने बाद हम उनके बेटे का फीस्ट मनाते हैं।-अंतरा कुजुर, श्रद्धालुमैं गुड़गांव से आई हूं। यहां मैं तीन सालों से आ रही हू। यहां पर हम हर साल रैली निकालते हैं और गॉड की आराधना करते हैं।- मनिषा तिग्गा, श्रद्धालुमैं आयानगर से आई हूं। यहां पर लोग अलग-अलग जगहों से आते हैं। आज हमारा पर्व है और इसलिए आज इस शोभायात्रा में शामिल होकर अच्छा लग रहा है। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर भी अच्छा लगा। -दिव्या मिंज, श्रद्धालु