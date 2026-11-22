संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। शादियों के सीजन में रविवार को दिल्ली की सड़कों पर जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। बरातों और शादी समारोहों में शामिल होने पहुंचे मेहमानों की गाड़ियों के कारण कई इलाकों में वाहनों की संख्या बढ़ गई। इसका असर ट्रैफिक पर पड़ा और कई सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। दक्षिण दिल्ली में जाम की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर लोगों को कई रास्तों से बचने की सलाह दी थी।ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, रविवार को दक्षिण दिल्ली में 22 शादी समारोह तय थे। इनमें 10 हजार से ज्यादा मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद थी। इतनी बड़ी संख्या में मेहमानों और वाहनों के पहुंचने से सड़कों पर दबाव बढ़ गया। दक्षिण दिल्ली के अलावा मध्य और पश्चिमी दिल्ली में भी वाहनों की रफ्तार धीमी रही। जाम को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्रभावित इलाकों में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया। बरातियों और शादी समारोह में आने वाले मेहमानों को भी गाड़ियां तय पार्किंग में खड़ी करने की सलाह दी गई।