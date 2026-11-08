Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delay in train services on the Red Line

दिल्ली: रेड लाइन मेट्रो सेवा में देरी, बाकी परिचालन सामान्य

Sun, 08 Nov 2026 07:17 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 08 Nov 2026 07:17 AM IST
सार

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कहना है कि बाकी सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य हैं।

विज्ञापन
Delay in train services on the Red Line
Delhi Metro Train - फोटो : Amar Ujala/Amar Sharma

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

तकनीकी खराबी के कारण शहीद स्थल (न्यू बस अड्डा) और मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशनों के बीच रेड लाइन पर ट्रेन सेवाओं में देरी की खबर है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कहना है कि बाकी सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed