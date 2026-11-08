दिल्ली: रेड लाइन मेट्रो सेवा में देरी, बाकी परिचालन सामान्य
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 08 Nov 2026 07:17 AM IST
सार
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कहना है कि बाकी सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य हैं।
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विस्तार
तकनीकी खराबी के कारण शहीद स्थल (न्यू बस अड्डा) और मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशनों के बीच रेड लाइन पर ट्रेन सेवाओं में देरी की खबर है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कहना है कि बाकी सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य हैं।
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Delay in train services on the Red Line between Shaheed Sthal (New Bus Adda) and Major Mohit Sharma Rajendra Nagar metro stations due to a technical issue. Normal services on all other lines: Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) https://t.co/zUaORpbFK6— ANI (@ANI) November 8, 2026
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